Animali
a scortichino

A Ferrara un nuovo Hachiko: il padrone è morto da un mese, il cane va tutte le mattine al bar che frequentavano insieme

La commovente storia di fedeltà arriva da Scortichino

19 Nov 2025 - 10:42
© Ansa

© Ansa

A Scortichino (Ferrara) c'è un nuovo Hachiko, un secolo dopo il cane giapponese diventato simbolo di fedeltà al suo padrone, oltre la morte. Si chiama Giorgio e non è di razza Akita, ma è un meticcio di 12 anni, adottato tempo fa dal canile di Mirandola, nel Modenese, e da un mese rimasto solo con il decesso del suo anziano proprietario. Ma Giorgio, tutte le mattine, ale 7.30, continua a presentarsi al bar dove un tempo accompagnava l'uomo che lì passava le sue giornate tra chiacchiere e caffè.

Così Giorgio arriva, si piazza al solito posto, sotto a un tavolo di fianco a una sedia, che, però, resta vuota. Ma lui non si scompone e paziente resta in attesa di un ritorno. La storia, commovente, è riferita dai quotidiani locali.

I precedenti Hachiko

 Da tutta Italia e anche dal resto del mondo provengono storie di fedeltà tra cane e uomo che va oltre il decesso di quest'ultimo. Ma spesso, a dimostrare attaccamento oltre la vita, sono anche i gatti. Come Lilla di San Marino.

