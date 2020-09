Lilla come Hachiko: la gatta di San Marino che aspetta davanti al supermarket la padrona che non c'è più

La conoscono tutti a San Marino la gatta Lilla . Da mesi staziona per intere giornate davanti al supermercato dove accompagnava la sua padrona che non c'è più. I commessi la sfamano e sanno che una casa ce l'ha. Perché Lilla, alla morte della sua amata proprietaria, è stata adottata da una nipote. Eppure il gatto preferisce una vita da mezzo randagio, rannicchiato davanti a quelle porte scorrevoli, aspettando chi da lì non uscirà. Una storia riportata alla ribalta da un passante, che ha subito associato la vicenda a quella del leggendario cane giapponese Hachiko, il quale attendeva il suo padrone alla stazione, anche dopo la sua morte.

"Lilla vive nella nostalgia del passato" - Una volta che la vicenda di Lilla ha oltrepassato i confini di San Marino, è stato lo stesso autore del post che la segnalava, Andrea Magnani, a fornire sul fedele animale dal collarino rosa maggiori informazioni.

"L'ha adottata la nipote della sua padrona che è morta - scrive Magnani a chi gli chiede conto della situazione. - Hanno provato anche a portarla a casa, ma lei vive così, davanti all'alimentari, e si aggira nei paraggi fra bar ed altri negozi adiacenti".



"Si lascia accarezzare - precisa, - ma, come si nota, non si cura più del suo pelo come farebbe un altro gatto. Vive probabilmente nella solitudine e nostalgia del passato, perché nella sua vita, per ben 11 anni, era in compagnia di questa signora che non c'è più".