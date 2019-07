Grecia, il padrone muore: cane lo aspetta nel luogo dell'incidente da un anno e mezzo

Il suo padrone, un uomo di 40 anni, è morto circa un anno e mezzo fa in un incidente. Da allora, lui trascorre tutte le giornate nel luogo dove è deceduto e dove è stata messa la lapide votiva in sua memoria. E' la storia di un cane che vive in Grecia, a Nafpatkos. I residenti hanno provato ad adottare il cucciolo, ma non è stato possibile perché l'animale scappa sempre per ritornare nel posto dove il suo padrone ha perso la vita. "Abbiamo deciso di costruirgli una cuccia e di portargli, ogni giorno, acqua e cibo", hanno raccontato alla testata locale Nafpaktianews gli amici dell'uomo.