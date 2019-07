Lucca, cane veglia per ore il padrone morto

Un cane è stato trovato accanto al corpo senza vita del padrone ultraottantenne, morto con molta probabilità per cause naturali. Lo ha vegliato per ore prima che arrivassero i soccorritori. E' accaduto a Barga , in provincia di Lucca . Lo staff medico, intervenuto sul posto con i carabinieri, ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo. E' stato però necessario richiedere l'intervento di un canile locale, "Le Selvette", perché il cane, agitato e stremato, non consentiva a nessuno di avvicinarsi al corpo. Lo riporta La Nazione.

"Conoscevo già il cane perché era già stato nella nostra struttura in seguito a un ricovero ospedaliero del suo amico umano. Sapendo della sua indole particolarmente tranquilla mi si è stretto il cuore a vederlo in quelle condizioni, strenuamente posizionato a difesa dell’uomo senza vita, a sua volta quasi senza forze, chiuso in casa da chissà quanto tempo. Sono riuscita a calmarlo e a portarlo via con me. Era agitato al massimo, disidratato e sofferente. Piano piano si è calmato e attualmente è nella nostra struttura libero e non costretto in gabbia proprio per la sua mansuetudine", ha spiegato a La Nazione Vanessa Paterni, operatrice del canile "Le Selvette".



"Tra l’altro - ha aggiunto - è un bellissimo cane ancora giovane, nero e dal pelo curato. Ora sta abbastanza bene anche se è visibilmente triste perché viveva in una sorta di simbiosi con il suo proprietario. Il nostro auspicio è che, una volta espletate le questioni inerenti la scomparsa di un congiunto, possa essere raggiunto da un parente del defunto e lasciare il canile in sua compagnia, anche per una sorta di rispetto nei confronti di questo grande amore reciproco".