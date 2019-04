fedeli fino alla fine 5 aprile 2019 13:18 Dal Messico ad Arezzo, due cani vegliano per ore i padroni morti Adottato dal governatore di Montemorelos il quattro zampe che è rimasto accanto al cadavere di un uomo investito da un treno, mentre lʼaltro è stato riconsegnato alla sua famiglia dopo una notte nei boschi dellʼAppennino a vegliare la salma di un 67enne

Sono distanti migliaia di chilometri ma unite da uno stesso filo conduttore, la fedeltà di un cane verso il suo padrone, le due storie che stanno commuovendo il web. Una arriva dal Messico, dalla regione di Montemorelos, l'altra da Arezzo. In entrambi i casi abbiamo la dimostrazione dell'amore di un quattro zampe verso il proprietario, che va oltre la morte. I due animali, infatti, hanno vegliato i corpi dei padroni fino a quando non sono stati portati via. Uno lungo i binari ferroviari, dopo un investimento, l'altro nei boschi dell'Appennino.

La storia di ArezzoPer una notte intera è rimasto accanto al corpo di quel 67enne che lo aveva adottato tempo fa e lo aveva portato anche quella domenica da Firenze, dove vivevano, presso alcuni parenti nell'Aretino. Ma da quella passeggiata nelle campagne di Loro Ciuffenna non sono mai tornati. Da qui l'allarme e l'aiuto di un drone che ha fatto ritrovare, in un'area impervia dell'Appennino, il cagnolino vicino al padrone, vittima probabilmente di un malore.