Alla camera ardente di Emiliano Sala il cane "veglia" il suo padrone

Lo ha aspettato speranzosa per il suo ritorno a casa, rimanendo davanti all'uscio d'ingresso per tutto il tempo delle ricerche nella Manica. Con lo stesso dolore lo ha poi vegliato per ore all'entrata della camera ardente fino al momento dei funerali. Nala, la cagnolina che Emiliano Sala aveva adottato nel 2015, non ha mai lasciato "solo" lo sfortunato calciatore argentino, deceduto a bordo dell'aereo che da Nantes lo portava a Cardiff per una nuova avventura professionale. Il fedele quattrozampe, prima dell'estremo saluto al suo padrone, ha fatto per ore avanti e indietro accompagnando parenti e amici davanti alla bara. Nala ora è stata adottata dalla sorella di Emiliano, Romina. Il lutto di Nala ha ricordato quello espresso da Sully, immortalata ai piedi della bara di George Bush. L'ultimo saluto è stato tributato a Sala a Progreso, in Argentina