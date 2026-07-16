Caldo estremo, il conto arriva a tavola: a rischio spaghetti alle vongole, cozze e pesce azzurro

Strage di molluschi - L'allarme arriva da un'analisi diffusa da Coldiretti Pesca e da Confcooperative Fedagripesca, che segnalano come il surriscaldamento del Mediterraneo, insieme agli effetti del cambiamento climatico e all'invasione del granchio blu, stia mettendo sotto pressione la molluschicoltura e il comparto ittico italiano, con perdite stimate in circa 200 milioni di euro all'anno per il settore. Tra le vittime più esposte ci sono proprio i molluschi, protagonisti di alcuni dei piatti più iconici dell'estate italiana. Anche nel Delta del Po la temperatura dell'acqua ha superato i 30 gradi provocando una vera e propria moria di cozze, vongole e altri organismi marini. Nella Sacca di Scardovari, nel Rodigino, dalla fine di giugno è stata addirittura sospesa la vendita delle cozze Dop a causa delle condizioni di sofferenza degli allevamenti. Non va meglio nella laguna di Goro, trasformata dagli operatori in una sorta di "pentola" a cielo aperto. Qui il poco ricambio d'acqua e la proliferazione delle microalghe hanno favorito episodi di anossia, cioè la drastica riduzione dell'ossigeno disponibile nell'acqua, causando perdite fino al 90% delle vongole allevate. Come se non bastasse, molte di queste aree stanno ancora cercando di riprendersi dall'assalto del granchio blu, diventato negli ultimi anni uno dei simboli più evidenti della trasformazione degli ecosistemi marini italiani.