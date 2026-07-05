Caldo record, dagli otto bicchieri d'acqua al giorno alla congestione: i cinque "falsi miti" sull'idratazione

C'è una credenza popolare secondo cui per rimanere idratati e raggiungere il fabbisogno giornaliero serva bere otto bicchieri d'acqua al giorno, ma non ci sono basi scientifiche che lo sostengono. Secondo l'Efsa (l'Autorità europea per la Sicurezza alimentare), l'apporto adeguato di acqua totale - quindi bevande più cibo - è di circa 2 litri al giorno per le donne e 2,5 litri per gli uomini. È un'assunzione complessiva, non da aggiungere a quella che già si ricava da caffè, tè, frutta e verdura: il 20-30% del fabbisogno arriva proprio dagli alimenti. Il fabbisogno reale dipende da età, peso, clima e attività fisica: per questo molti nutrizionisti consigliano semplicemente di bere quando si ha sete, senza ossessionarsi con i litri. Attenzione solo se hai avuto calcoli renali: in quel caso gli urologi raccomandano volumi più alti.