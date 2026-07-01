Perché l’Europa diventa sempre più calda?

Curioso è il paradosso dell'aria pulita. Le severe normative europee hanno drasticamente ridotto l'inquinamento industriale da aerosol. Sebbene questa transizione sia fondamentale per la salute dei cittadini, ha eliminato particolati sospesi che prima riflettevano la luce solare nello spazio. Meno inquinamento si traduce quindi in cieli più limpidi e maggiore radiazione solare diretta.