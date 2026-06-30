Il caldo estremo è colpa nostra
Uno studio conferma che i cambiamenti climatici causati dall’uomo stanno trasformando le nostre stagionidi Redazione E-Planet
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Il cambiamento climatico non è più una minaccia futura, ma una realtà tangibile che trasforma profondamente le nostre stagioni. Secondo una recente ricerca della World Weather Attribution, le temperature straordinarie registrate a giugno sarebbero state quasi impossibili da verificare soltanto cinquant'anni fa. Questo dato evidenzia l'eccezionalità della crisi attuale.
Oggi il pianeta Terra si è riscaldato di circa 1,4 gradi centigradi rispetto all'era preindustriale. Questo incremento termico apparentemente minimo ha innescato un aumento drammatico della frequenza e dell'intensità delle ondate di calore globali. I modelli climatici dimostrano che l'atmosfera attuale è drasticamente alterata rispetto al passato.
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La causa principale di questo surriscaldamento globale è l'attività antropica legata all'industrializzazione e ai consumi energetici moderni. La combustione massiccia di combustibili fossili come carbone, petrolio e gas rilascia quantità enormi di gas serra. Queste emissioni intrappolano il calore solare, trasformando l'atmosfera in una vera e propria trappola termica.
L’Europa, in particolare, è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con temperature record registrate in diversi Paesi. "Il modello meteorologico in sé non è particolarmente insolito, ma lo sono le temperature. O almeno lo sarebbero senza il cambiamento climatico causato dall'uomo", ha spiegato Friederike Otto, cofondatrice di World Weather Attribution.
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Gli scienziati hanno confrontato le temperature osservate in passato, in particolare nel 1976 e nel 2003, con quelle attuali e previste. Secondo lo studio, anche rispetto al 2003, quando decine di migliaia di persone morirono durante una grande ondata di calore in Europa, il fenomeno di oggi risulta ancora più estremo: allora il picco massimo fu di circa 2 gradi più basso.
I record meteorologici storici vengono ormai superati con una regolarità sconcertante in ogni continente. Eventi estremi che un tempo erano considerati anomalie millenarie si presentano ora con cadenza quasi annuale. La transizione verso fonti di energia rinnovabile e sostenibile diventa quindi l'unica via per invertire questa tendenza.