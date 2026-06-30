Il caldo estremo è colpa nostra

L’Europa, in particolare, è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con temperature record registrate in diversi Paesi. "Il modello meteorologico in sé non è particolarmente insolito, ma lo sono le temperature. O almeno lo sarebbero senza il cambiamento climatico causato dall'uomo", ha spiegato Friederike Otto, cofondatrice di World Weather Attribution.