Riscaldamento globale, lo studio: dal 2013 le temperature raddoppiano

La ricerca evidenzia come il tasso di crescita delle temperature globali sia passato da 0,16-0,18 gradi centigradi per decennio a 0,34-0,42 gradi. In pratica, negli ultimi dieci anni il riscaldamento del pianeta avrebbe viaggiato a una velocità doppia rispetto al periodo precedente. Lo studio ha preso in considerazione le principali banche dati climatiche internazionali, tra cui quelle elaborate da Nasa, Noaa, HadCru, Berkeley ed Era5. "Abbiamo applicato una metodica diversa, evidenziando un chiaro punto di svolta nel 2013-2014, anni da cui il tasso di aumento della temperatura globale è addirittura raddoppiato", spiega Umberto Triacca del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università dell'Aquila, autore dello studio.