Riscaldamento globale, lo studio: dal 2013 le temperature raddoppiano

Il riscaldamento globale sta drammaticamente accelerando. È quanto emerge da uno studio realizzato dall'Università dell'Aquila e dall'Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche, pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Climate. La ricerca individua negli anni 2013-2014 il momento di svolta nell'andamento delle temperature globali. Secondo i ricercatori, da quel biennio in poi il ritmo di crescita della temperatura media terrestre sarebbe aumentato in modo incontrollato rispetto ai decenni precedenti.
Temperature raddoppiate
La ricerca evidenzia come il tasso di crescita delle temperature globali sia passato da 0,16-0,18 gradi centigradi per decennio a 0,34-0,42 gradi. In pratica, negli ultimi dieci anni il riscaldamento del pianeta avrebbe viaggiato a una velocità doppia rispetto al periodo precedente. Lo studio ha preso in considerazione le principali banche dati climatiche internazionali, tra cui quelle elaborate da Nasa, Noaa, HadCru, Berkeley ed Era5. "Abbiamo applicato una metodica diversa, evidenziando un chiaro punto di svolta nel 2013-2014, anni da cui il tasso di aumento della temperatura globale è addirittura raddoppiato", spiega Umberto Triacca del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università dell'Aquila, autore dello studio.
Cause incerte
La ricerca non individua ancora con precisione le ragioni di questa accelerazione. I prossimi approfondimenti si concentreranno sul ruolo di fattori naturali e antropici, come le emissioni di aerosol e solfati, le modifiche della riflettività del pianeta e più in generale l'impatto delle attività umane sul sistema climatico.