Il Programma Antartico Australiano, che coinvolge istituzioni governative e centri di ricerca, continuerà a sorvegliare attentamente la situazione nelle isole subantartiche e nei territori antartici amministrati da Canberra. L'obiettivo è individuare tempestivamente eventuali nuovi focolai e comprendere meglio gli effetti dell'H5N1 sugli ecosistemi polari, già messi sotto pressione dai cambiamenti climatici e dalle trasformazioni ambientali in co