Trasferita nel maggio 2023 da Parigi a Tunisi, Baby viveva lì, come riporta GreenMe, in condizioni critiche secondo associazioni e veterinari indipendenti. Il suo trasferimento era parte di un progetto nato nell'ambito della cooperazione bilaterale tra Francia e Tunisi per valorizzare l'attrazione del parco tunisino. Sin dalla giovane età, Baby ha vissuto come star nei circhi e in fiere e sarebbe stata privata del contatto con altri elefanti, sempre secondo GreenMe. Anche il recinto dove giaceva l'elefantessa pare fosse inadeguato in materia di spazio per potersi muovere liberamente. Da anni soffriva anche di un handicap alla zampa posteriore, e negli ultimi mesi si erano aggravate le condizioni delle zampe anteriori. Era stata avviata, inoltre, una raccolta fondi per trasferire Baby in una struttura specializzata.