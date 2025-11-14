Allo zoo di Napoli lezioni di nuoto per il leone marino sequestrato a Verona

© Ansa
Saylor, 21 anni, era tenuto all'interno di un furgone. Ora torna a immergersi e tuffarsi in acqua
I Carabinieri Forestali del Cites, con il supporto dei militari del Nipaaf, hanno eseguito il sequestro di un esemplare maschio di leone marino sudamericano, disposto dalla Procura della Repubblica di Verona. I carabinieri hanno rinvenuto l'animale marino (Otaria flavescens) all'interno di un furgone parcheggiato in un piazzale in uso a un'azienda locale. Il pinnipede, bisognoso di ampi spazi vitali comprensivi di un'apposita area esterna dove immergersi in acqua, era detenuto in un mezzo non idoneo ad assicurarne il benessere, impossibilitato a nuotare o anche solo immergersi in acqua. I militari hanno quindi deferito all'autorità giudiziaria il proprietario dell'animale, oltre ad altri due persone per l'ipotesi di reato di maltrattamento di animali. Al termine delle operazioni di sequestro, il mammifero, di nome Saylor e di 21 anni d'età, è stato portato nello zoo di Napoli, quale struttura idonea alla detenzione di specie selvatiche e in grado di ospitare l'animale, garantendogli adeguati standard di benessere tenuto conto delle sue naturali caratteristiche etologiche. E qui ha iniziato a prendere lezioni di nuoto.
Sono già iniziate le lezioni di nuoto allo zoo di Napoli per Saylor, il leone marino sequestrato a Verona dai carabinieri forestali del Cites a un uomo, accusato di maltrattamento, che lo teneva rinchiuso all'interno di un furgone parcheggiato in un piazzale in uso a un'azienda locale.
Saylor, maschio adulto di 21 anni, sta infatti prendendo confidenza con l'acqua della vasca presente nell'area dove è stato ospitato e, con i suoi 300 chili, non passa inosservato ai visitatori del parco.
"Se le accuse di maltrattamento saranno confermate - fa sapere la direzione dello zoo - l'animale resterà in custodia del giardino zoologico, qualora non dovessero esserci ulteriori possibilità di collocamento presso zoo italiani o europei che già ospitano la specie".
"Saylor è tornato a nuotare e sembra non voglia più smetterla nonostante l'età avanzata. Purtroppo - spiegano sempre dallo zoo - la vita media della specie è 25-30 anni. Si spera, dunque, che Saylor, il nostro marinaio, possa passare gli anni che gli restano sotto le cure del personale attento dello zoo di Napoli considerando anche che data la sua età ulteriori spostamenti potrebbero essere causa di stress".