Brasile, dramma allo zoo: 19enne si cala nella gabbia della leonessa e viene sbranato

Il giovane, che sembra soffrisse di problemi psichici, ha scalato la recinzione ed è stato attaccato dal felino
Un ragazzo di 19 anni è stato sbranato a morte da una leonessa dopo essere entrato nel suo recinto allo zoo di Joao Pessoa, in Brasile. Come riportano le testate locali, il giovane ha scalato una recinzione alta circa 6 metri davanti agli altri visitatori del parco e poi è sceso da un albero per entrare nella gabbia del felino. Una volta notato, la leonessa lo ha afferrato alla gamba con i denti e lo ha portato in un cespuglio, per poi sbranarlo. Il ragazzo, che secondo quanto emerso soffriva di problemi psichici, aveva espresso in passato il sogno di diventare domatore.
Secondo quanto riportato dalla testata locale O Correio Braziliense, le squadre di sicurezza dello zoo di Joao Pessoa avrebbero tentato di fermare il 19enne mentre si arrampicava nel recinto della leonessa, ma il giovane sarebbe stato troppo veloce. L'intera scena è stata ripresa in un video, diffuso sul Web. Il ragazzo si arrampica sulla recinzione e poi si cala nella gabbia, attirando l'attenzione della leonessa. Il felino, dunque, si avvicina all'albero, riesce ad afferrare il 19enne alla gamba, lo getta a terra e poi porta in un cespuglio. Qui, l'attacco mortale.
In un comunicato, lo stesso zoo - che ospita centinaia di specie animali - ha confermato quanto successo. "Dopo l'incidente, il parco è stato subito chiuso, seguendo tutti i protocolli di sicurezza", si legge nella nota. "Abbiamo mobilitato le autorità competenti e fornito il supporto necessario per il servizio e il lavoro degli esperti", viene scritto. Lo zoo ha anche annunciato che rimarrà chiuso per le indagini, rimarcando che gli standard di sicurezza sono sempre stati "rigorosi". Il parco ha infine fatto le condoglianze "alla famiglia del ragazzo scomparso", esprimendo "profondo rammarico per la perdita" e augurando ai familiari di "trovare forza in questo momento difficile".
La vittima aveva una storia di disagio alle spalle. Secondo le testate locali, aveva subìto una decina di arresti ed era anche seguito dai servizi sociali. Come riporta l'ufficio del sindaco del Comune di Joao Pessoa, la squadra di polizia forense non ha escluso che le intenzioni del 19enne fossero suicide. In passato, la vittima aveva tentato di intrufolarsi nel carrello di atterraggio di un aereo diretto in Africa per realizzare il sogno di addomesticare i leoni, ma era stato scoperto e segnalato alla sicurezza dell'aeroporto.