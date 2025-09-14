Svizzera, abbattuta una giovane lince: "Si avvicinava troppo agli umani"

Il mammifero avrebbe dato una zampata a una donna mentre passeggiava in strada. Le autorità del canton Neuchâtel: "Era in condizioni di salute preoccupanti, faceva fatica ad adattarsi alla vita selvatica"
© Pixabay
In Svizzera, gli abbattimenti di animali selvatici non riguardano solamente i lupi, ma anche le linci. Le autorità del canton Neuchâtel hanno spiegato di essere state costrette a uccidere un giovane esemplare di lince perché "si avvicinava troppo agli umani e si lasciava osservare a pochi metri di distanza". In un'occasione, il mammifero avrebbe anche dato una zampata a una donna mentre passeggiava sulla strada insieme al suo cane.
La giovane lince "era diventata minacciosa. Questo è uno dei problemi che ha giustificato l'intervento", ha dichiarato Christophe Noël, capo del servizio fauna di Neuchâtel, a Rts. Il mammifero, spiegano le autorità del cantone, era in condizioni di salute preoccupanti e faticava ad abituarsi alla vita selvatica. Come spiega Rsi, l'esemplare in questione era stato accolto lo scorso autunno allo zoo di La Garenne nel Comune svizzero di Le Vaud; successivamente è rilasciato nel canton Vaud a maggio 2025.
Come spiega Swi, l'allarme in merito al comportamento della lince è scattato nella serata di martedì 9 settembre, quando l'esemplare avrebbe dato una zampata a una passante. Alcune persone che stavano facendo jogging hanno visto una donna, in compagnia del suo cane, che si è trovata faccia a faccia con l'animale selvatico. I jogger hanno tirato calci, preso un bastone e cercato di fare rumore per far allontanare la lince, che però non scappava. La polizia e il guardiano della selvaggina sono quindi intervenuti. Secondo un agente, l'animale si stava comportando "quasi come un grosso gatto". Al di là della zampata, le autorità si sono rese conto che le condizioni di salute della lince erano preoccupanti, e quindi si è deciso di abbatterla. Come spiega Rsi, si tratta comunque di una decisione rara, perché la lince - così come il lupo e l'orso - è una specie protetta in Svizzera.
