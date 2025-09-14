Svizzera, abbattuta una giovane lince: "Si avvicinava troppo agli umani"

Come spiega Swi, l'allarme in merito al comportamento della lince è scattato nella serata di martedì 9 settembre, quando l'esemplare avrebbe dato una zampata a una passante. Alcune persone che stavano facendo jogging hanno visto una donna, in compagnia del suo cane, che si è trovata faccia a faccia con l'animale selvatico. I jogger hanno tirato calci, preso un bastone e cercato di fare rumore per far allontanare la lince, che però non scappava. La polizia e il guardiano della selvaggina sono quindi intervenuti. Secondo un agente, l'animale si stava comportando "quasi come un grosso gatto". Al di là della zampata, le autorità si sono rese conto che le condizioni di salute della lince erano preoccupanti, e quindi si è deciso di abbatterla. Come spiega Rsi, si tratta comunque di una decisione rara, perché la lince - così come il lupo e l'orso - è una specie protetta in Svizzera.