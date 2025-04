Usa, gli scienziati riportano in vita cuccioli di enocione: una specie estinta da 10mila anni

La società di ingegneria genetica Colossal Biosciences, nota per i suoi progetti volti a "riportare in vita" specie estinte, ha annunciato di aver ingegnerizzato genericamente dei cuccioli di lupo con caratteristiche simili al aenocyon dirus, comunemente noto come enocione, una specie estinta da oltre 10mila anni. Questi cuccioli, che hanno un'età compresa tra i tre e i sei mesi, presentano lunghi peli bianchi, mascelle possenti e pesano già circa 36 chili, con una previsione di arrivare a 63 chili in età adulta.