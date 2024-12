Maiorca, trovato il fossile del più antico antenato dei mammiferi: ha oltre 270 milioni di anni

In cerca di un nome - Questa specie, che fa parte del gruppo estinto dei cosiddetti Gorgonopsiani, non ha ancora un nome, ma appartiene alla linea evolutiva che, 50 milioni di anni dopo, avrebbe dato origine ai primi mammiferi. All'epoca nella quale l'esemplare appena scoperto camminava sulla Terra, Maiorca non era un'isola ma faceva parte del supercontinente Pangea, che includeva tutte le terre emerse. Si trovava vicino all'equatore, con un clima caratterizzato dall'alternanza di stagioni molto umide e altre molto secche. Il sito in cui sono stati trovati i resti, in particolare, era una pianura alluvionale, dove i Gorgonopsiani convivevano con altri animali come il Moradisauro, un grande rettile erbivoro che faceva probabilmente parte della loro dieta.