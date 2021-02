Usa, furetto clonato per salvare la sua specie dall'estinzione

Un furetto clonato per salvare la sua specie dall'estinzione US Fish and Wildlife Service 1 di 6 US Fish and Wildlife Service 2 di 6 US Fish and Wildlife Service 3 di 6 US Fish and Wildlife Service 4 di 6 US Fish and Wildlife Service 5 di 6 US Fish and Wildlife Service 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per la prima volta un esemplare di una specie classificata come minacciata, il furetto dai piedi neri, è stato clonato per aumentarne le possibilità di sopravvivenza. L'animale, battezzato Elizabeth Ann, è nato dalle cellule congelate di Willa, vissuta trent'anni fa. Il clone è nato a dicembre da una madre surrogata, ma l'US Fish and Wildlife Service ha rivelato la riuscita della clonazione solo pochi giorni fa.