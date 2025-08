Uno zoo danese chiede animali domestici anziani per nutrire tigri e leoni: esplode la polemica

La donazione di animali da compagnia allo zoo è soggetta a una valutazione preventiva da parte di veterinari specializzati. Gli esemplari devono essere sani, non aggressivi e in grado di sopportare il trasferimento. I proprietari interessati devono compilare un modulo dettagliato e, in alcuni casi, viene richiesto un colloquio preliminare per valutare la motivazione alla base della donazione. Non sono previsti compensi economici. L'intera procedura viene documentata e gestita nel rispetto delle normative danesi sul benessere animale. Secondo lo zoo, gli animali donati vengono sottoposti a eutanasia con delicatezza da personale veterinario qualificato, prima di essere utilizzati come cibo. L’istituto sottolinea che ogni animale viene impiegato interamente — ossa, pelle, pelo — per ridurre gli sprechi.