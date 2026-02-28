Trovata senza vita la balenottera del golfo di Napoli

All'alba di sabato, poi, la balenottera è stata trasferita presso i cantieri navali "Piloda shipyard" del porto di napoli, che hanno offerto la disponibilità a ricoverarla in sicurezza e i loro mezzi meccanici e le loro attrezzature per la movimentazione del cetaceo. Sempre in mattinata, sono prontamente intervenuti in cantiere, per gli accertamenti tecnico-sanitari di rito, gli esperti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, che ha il compito di eseguire l'esame autoptico per determinare le cause del decesso, unitamente ai referenti della Regione Campania e in particolare dell'Asl Napoli 1 centro, del centro di riferimento regionale per la Sicurezza sanitaria del pescato (Crissap) e Centro di riferimento regionale di Igiene urbana veterinaria.