Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Animali
IN LAGUNA

A Venezia dopo il delfino Mimmo, spunta una foca monaca

L'avvistamento è avvenuto alla Bocca di Porto del Lido

16 Dic 2025 - 12:59
01:19 

La sagoma scura è spuntata a pelo d'acqua nel fine settimana, tra il Lido di Venezia e Punta Sabbioni. Non è dell'ormai celebre delfino Mimmo, si tratta, invece, di una foca monaca. Un nuovo mammifero acquatico è arrivato a sguazzare nella laguna. Lo confermano gli esperti del museo di storia naturale di Venezia. Un avvistamento insolito, ma non così raro. L'esemplare potrebbe essere arrivato in esplorazione della nuova zona, forse attratto dalla facilità di procacciarsi il cibo. Nel mare adriatico, d'altro canto, nuclei di foca monaca sono stati segnalati in Croazia. In Puglia, invece, è stata accertata un'area di riproduzione. Il delfino Mimmo potrebbe, quindi, non restare solo a immergersi tra i flutti nel Bacino di San Marco o nel Canal Grande, di fronte alla chiesa della Salute. 
 

  
 

((Inserire qui sotto informazioni per  sottopancia e crediti:))

  

video evidenza