A Venezia dopo il delfino Mimmo, spunta una foca monaca

La sagoma scura è spuntata a pelo d'acqua nel fine settimana, tra il Lido di Venezia e Punta Sabbioni. Non è dell'ormai celebre delfino Mimmo, si tratta, invece, di una foca monaca. Un nuovo mammifero acquatico è arrivato a sguazzare nella laguna. Lo confermano gli esperti del museo di storia naturale di Venezia. Un avvistamento insolito, ma non così raro. L'esemplare potrebbe essere arrivato in esplorazione della nuova zona, forse attratto dalla facilità di procacciarsi il cibo. Nel mare adriatico, d'altro canto, nuclei di foca monaca sono stati segnalati in Croazia. In Puglia, invece, è stata accertata un'area di riproduzione. Il delfino Mimmo potrebbe, quindi, non restare solo a immergersi tra i flutti nel Bacino di San Marco o nel Canal Grande, di fronte alla chiesa della Salute.

