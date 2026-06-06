Non si regge in piedi: allo zoo di Zurigo soppresso cucciolo di elefante dopo la nascita

Doveva essere una grande festa allo zoo di Zurigo, per l'elefantessa Indi, la nascita del suo quinto elefantino ma si è trasformata in una tragedia. Il cucciolo, nato dopo una gestazione di 22 mesi, non riusciva a stare in piedi, era incapace di sostenere il peso del suo corpo. Il cucciolo ci ha provato, eppoi riprovato, eppoi ancora ma non ce la faceva proprio. I veterinari così lo hanno lasciato una nottata insieme alla sua mamma, sperando che riuscisse a riprendersi pian pianino ma il piccolo non ce l'ha fatta. All'indomani ha mostrato ancora tutta la sua fragilità, era impossibile per lui riuscire a stare in piedi, così i veterinari dello zoo di Berlino hanno provato ad assisterlo per farlo alzare, gli hanno somministrato dei fluidi ma le sue zampe posteriori proprio non riuscivano a sostenere il suo peso.
In mancanza di una prognosi che facesse sperare per lui una crescita sana, i veterinari hanno deciso di abbatterlo, per evitargli sofferenze. La madre è stata fatta di stare un pò con lui, anche dopo la sua morte, per avere il tempo di elaborare il distacco dalla sua creatura. E sono scoppiate subito le polemiche, perché dal 2014 sono nati nello zoo ben 8 elefanti ma solamente 4 sono sopravvissuti, mentre il resto è morto poco dopo la nascita, a causa di traumi o malformazioni. Per questo tipo di animali selvatici, la cattività è da sempre poco sopportabile. Lo scorso anno poi allo zoo del Bronx era stata soppressa una elefantessa si chiamava Happy.