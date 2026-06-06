Non si regge in piedi: allo zoo di Zurigo soppresso cucciolo di elefante dopo la nascita

In mancanza di una prognosi che facesse sperare per lui una crescita sana, i veterinari hanno deciso di abbatterlo, per evitargli sofferenze. La madre è stata fatta di stare un pò con lui, anche dopo la sua morte, per avere il tempo di elaborare il distacco dalla sua creatura. E sono scoppiate subito le polemiche, perché dal 2014 sono nati nello zoo ben 8 elefanti ma solamente 4 sono sopravvissuti, mentre il resto è morto poco dopo la nascita, a causa di traumi o malformazioni. Per questo tipo di animali selvatici, la cattività è da sempre poco sopportabile. Lo scorso anno poi allo zoo del Bronx era stata soppressa una elefantessa si chiamava Happy.