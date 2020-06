India, elefantessa incinta morta dopo aver mangiato un ananas imbottito di petardi: indignazione sui social

E’ morta dopo aver mangiato un ananas imbottito di petardi, che le sono esplosi in bocca procurandole gravi ferite. E’ quanto accaduto in India a un’elefantessa incinta, rimasta agonizzante per diversi giorni prima di morire. L’episodio, avvenuto la settimana scorsa, ha suscitato indignazione in tutto il Paese per via delle "bombe esca" che vengono utilizzate per proteggere i raccolti e le abitazioni dagli animali selvatici. Le immagini dell’animale agonizzante stanno facendo il giro del mondo e hanno suscitato l’indignazione dei social.

L'elefantessa aveva sconfinato in un villaggio vicino al Parco nazionale di Silent Valley, nel Kerala, quando ha mangiato il frutto. "Stiamo indagando per trovare i responsabili e determinare le circostanze che hanno portato alla sua morte", ha detto il responsabile della fauna selvatica dello Stato, Surendra Kumar.

Un episodio simile era già successo il mese scorso, quando un'altra elefantessa era stata trovata con gravi ferite alla bocca in un vicino distretto ed era poi deceduta. Questa volta, però, sono bastate alcune foto condivise sui social del pachiderma morente per infiammare la popolazione.

Le immagini - Le immagini mostrano l'elefantessa qualche ora prima della sua morte mentre immerge la bocca e le zanne nelle acque di un fiume, forse per alleviare il dolore. Alcune guardie forestali hanno provato a portarla fuori dall'acqua per soccorrerla, ma i tentativi sono stati vani ed è morta. Alle immagini si è aggiunto un post su Facebook di un funzionario forestale, Mohan Krishnan. L'elefantessa, ha scritto tra l'altro Krishnan, "non ha fatto del male ad un singolo essere umano, neanche quando correva in preda a un dolore lancinante per le strade del villaggio".

L'indignazione popolare è stata tale da suscitare perfino la reazione del governo: "Il governo centrale ha preso molto sul serio l'uccisone di un elefante a Mallapuram, Kerala", ha scritto su Twitter il ministro dell'Ambiente, Prakash Javadekar. "Non lasceremo nulla di intentato per indagare correttamente e catturare i colpevoli - ha aggiunto -. Dare da mangiare petardi e uccidere non rientra nella cultura indiana".

Messaggi e disegni sui social - Con l'hashtag #ElephantDeath gli utenti stanno rendendo omaggio all'elefantessa. Nelle ultime ore, i social sono stati invasi da disegni che ritraggono l'animale e il cucciolo che portava in grembo.