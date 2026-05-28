New York, è morta Happy: l'elefantessa che si riconosceva allo specchio diventata simbolo dei diritti degli animali

Non solo, l'elefantessa nel 2018 è stata al centro di un caso dopo che un il gruppo di attivisti Nonhuman Rights Project hanno citato in giudizio lo zoo del Bronx chiedendo che Happy venisse riconosciuta come "persona" per fini legali e trasferita in un santuario per animali. La Corte Suprema di New York ha respinto però la richiesta con una maggioranza di 5 voti contro 2. I responsabili del giardino zoologico dal canto loro si sono difesi sostenendo che Happy era seguita con cura e aveva lo spazio necessario per vivere serenamento. Un trasferimento, secondo loro, sarebbe stato addirittura deleterio a causa dell'allontanamento dal suo habitat quotidiano.