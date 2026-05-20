Una specie a rischio - Cambiamenti climatici, pesticidi, perdita di habitat naturali, agricoltura intensiva e diffusione di parassiti stanno causando un calo significativo delle popolazioni in molte aree del pianeta. Gli esperti avvertono che la scomparsa degli impollinatori avrebbe conseguenze pesanti non solo sulla biodiversità, ma anche sulla produzione agricola e sui prezzi degli alimenti. In Italia il settore apistico conta milioni di alveari e migliaia di apicoltori, con un patrimonio di biodiversità unico in Europa. Negli ultimi anni però anche il territorio italiano ha registrato morie improvvise e difficoltà produttive legate alle anomalie climatiche e all’uso di sostanze chimiche in agricoltura.