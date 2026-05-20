Giornata mondiale delle api, perché senza di loro il nostro cibo sarebbe a rischio
Tra biodiversità, agricoltura e sicurezza alimentare, garantiscono ogni giorno l’equilibrio degli ecosistemi e una parte fondamentale della produzione mondiale del nutrimento
La Giornata mondiale delle api è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sul ruolo fondamentale degli impollinatori per l’ambiente, l’agricoltura e la sicurezza alimentare globale. Le api, spesso considerate semplici produttrici di miele, sono in realtà uno degli ingranaggi più importanti degli ecosistemi terrestri. Secondo la Food and Agriculture Organization (FAO), circa il 75% delle colture alimentari mondiali dipende almeno in parte dall’impollinazione animale. Frutta, verdura, semi oleosi, cacao, caffè e molte altre produzioni agricole esistono grazie al lavoro quotidiano di api e altri insetti impollinatori. Il valore dell’impollinazione naturale viene stimato in centinaia di miliardi di euro ogni anno.
L'importanza delle api nei numeri - I numeri raccontano con chiarezza l’importanza di questi insetti: oltre 20mila specie di api sono presenti nel mondo; un’ape operaia visita fino a 5mila fiori al giorno; per produrre un chilogrammo di miele, una colonia può percorrere complessivamente una distanza pari a diversi giri della Terra; circa un terzo del cibo che consumiamo dipende direttamente o indirettamente dall’impollinazione. Eppure le api sono sempre più minacciate.
Una specie a rischio - Cambiamenti climatici, pesticidi, perdita di habitat naturali, agricoltura intensiva e diffusione di parassiti stanno causando un calo significativo delle popolazioni in molte aree del pianeta. Gli esperti avvertono che la scomparsa degli impollinatori avrebbe conseguenze pesanti non solo sulla biodiversità, ma anche sulla produzione agricola e sui prezzi degli alimenti. In Italia il settore apistico conta milioni di alveari e migliaia di apicoltori, con un patrimonio di biodiversità unico in Europa. Negli ultimi anni però anche il territorio italiano ha registrato morie improvvise e difficoltà produttive legate alle anomalie climatiche e all’uso di sostanze chimiche in agricoltura.
Un invito alla consapevolezza - La Giornata mondiale delle api diventa quindi anche un invito all’azione. Piantare fiori melliferi, ridurre l’uso di pesticidi, sostenere l’agricoltura sostenibile e acquistare miele locale sono piccoli gesti che possono contribuire alla tutela degli impollinatori. Perché proteggere le api non significa soltanto salvare un insetto: significa difendere la biodiversità, l’equilibrio degli ecosistemi e il futuro della nostra alimentazione.