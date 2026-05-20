Le nostre case diventano oasi di biodiversità

“Le conseguenze sono già visibili: farfalle, bombi, numerose specie di api selvatiche e di altri impollinatori rischiano l’estinzione: un collasso silenzioso, causato in larga parte dall'uso massiccio di pesticidi in agricoltura” - spiega Silvia Visca, responsabile del Programma Biodiversità di Greenpeace Italia. Neonicotinoidi sistemici come l’acetamiprid, vengono assorbiti dalle piante e trasferiti in nettare e polline, esponendo gli impollinatori a gravi rischi come perdita dell’orientamento, apprendimento e sistema immunitario. Anche il glifosato, l’erbicida più conosciuto, ha effetti sia cronici, perché influisce sul sistema immunitario e nervoso degli impollinatori, ma anche indiretti, come la distruzione delle loro risorse alimentari.