Cina: fornitore globale di sole

La mappa di chi compra rivela le strategie sottostanti. Africa e Asia rappresentano tre quarti dell'aumento, con esportazioni rispettivamente cresciute del 176% e del 100% in un mese. Nigeria, Etiopia e Kenya hanno superato per la prima volta nella loro storia il gigawatt di importazioni mensili. Ma c'è un secondo dato, ancora più sistemico, contenuto nel rapporto Ember: nel 2025 la crescita del solare ha sostituito tanta elettricità a gas quanta ne avrebbe potuta generare l'intero gas liquefatto passato attraverso lo Stretto di Hormuz. Tradotto: ogni pannello installato è un metro cubo di gas non comprato, una bolletta non gonfiata, una vulnerabilità geopolitica in meno.