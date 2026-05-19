L’impegno green e sociale del principe William

Sebbene la maggior parte del reddito privato del principe William provenga dai 23 milioni di sterline di profitti annuali del Ducato di Cornovaglia, lui non ne è il proprietario. Il Ducato è un ente fiduciario. Pur ricevendo una quota delle entrate, la sua gestione è affidata a un consiglio di amministratori. E sebbene William abbia potuto proporre una revisione degli investimenti, sono stati proprio gli amministratori ad approvarla. Tuttavia, scegliendo di concentrare i suoi sforzi su questioni a lui care, William sta lasciando il segno nella gestione del Ducato, in particolare nei settori dell'edilizia sociale e della tutela ambientale, in base alle esigenze delle cinque regioni interessate. L’idea del principe è quella di investire 500 milioni di sterline per costruire case popolari ed ecosostenibili, con progetti di energia solare annessi e pannelli sui tetti. «Non voglio seguire mille cause, ma concentrarmi e assicurare dei risultati tangibili su alcuni temi», ha detto chiaro il principe nel 2021 quando ha lanciato Homewards. «Voglio realmente costruire case per loro, voglio assicurare loro sostegno e aiuto mentale, educazione, formazione per un lavoro».