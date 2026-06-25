Per il nuovo Ddl la caccia tutela la biodiversità

Vengono notevolmente ampliati i periodi temporali e le aree in cui è consentito cacciare. Le Regioni avranno maggiori facoltà nel ridefinire i confini dei territori venatori. Viene inoltre esteso il numero e l'elenco delle specie animali cacciabili in Italia. Il testo riduce sensibilmente i vincoli automatici sulla sospensione delle licenze di caccia. I cacciatori vengono simbolicamente inquadrati come "bioregolatori" degli ecosistemi naturali.