Iran: la guerra è finita, rimane la devastazione ecologica
I danni climatici diretti superano 1,3 miliardi di dollaridi Redazione E-Planet
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La guerra in Iran è finità, nella speranza che le parti rispettino la bozza d’accordo, ma ha innescato una devastazione ecologica e una crisi economica a lungo termine, quantificata da recenti studi indipendenti e organizzazioni internazionali.
I costi economici complessivi per l'Iran sono stimati tra i 300 miliardi e il 1.000 miliardi di dollari, a cui si sommano danni climatici diretti superiori a 1,3 miliardi di dollari calcolati solo sulla base delle emissioni generate nelle primissime settimane di scontro.
Le operazioni belliche hanno generato un impatto atmosferico e territoriale immediato, con strascichi che richiederanno decenni per la bonifica. Nel dettaglio:
- Emissioni di gas serra:
Nei primi 14 giorni di conflitto sono state rilasciate oltre 5 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente (salite a 7,2 milioni nei primi 24 giorni), una quota superiore alle emissioni annuali dell'intero Stato dell'Islanda o pari a quelle generate da 1,1 milioni di auto a benzina in un anno.
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- La "Marea Nera" atmosferica:
I bombardamenti israeliani su oltre 30 siti energetici e depositi di carburante iraniani hanno causato la combustione di un volume stimato tra 2,5 e 5,9 milioni di barili di greggio. Questo ha provocato nubi tossiche di black carbon (fuliggine), benzene e metalli pesanti (nichel e vanadio) sopra Teheran.
- Piogge acide e contaminazione:
La reazione dei gas di combustione (biossido di zolfo e ossidi di azoto) con l'umidità atmosferica ha generato piogge acide nere. Queste precipitazioni stanno avvelenando i terreni agricoli, i corsi d'acqua e la catena alimentare.
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- Infrastrutture civili:
La distruzione di circa 20.000 edifici civili è la singola fonte maggiore di impronta carbonica (2,4 milioni di tonnellate di CO₂) a causa dell'energia incorporata nei materiali distrutti.
Il conflitto ha spinto l'economia iraniana verso il collasso strutturale, con ripercussioni sistemiche globali. Il governo di Teheran valuta i danni strutturali interni da 300 miliardi fino a 1.000 miliardi di dollari (stime aggiornate ad aprile 2026).
Il "moltiplicatore di carbonio" legato alla futura ricostruzione e alla bonifica del suolo da mine, ordigni inesplosi e residui chimici amplificherà l'impatto ambientale e i costi da 1,5 a 3 volte rispetto ai danni iniziali.
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Il blocco e i danneggiamenti nel cruciale Stretto di Hormuz (da cui transita il 20% del petrolio mondiale) hanno causato la perdita potenziale di 1 miliardo di barili di produzione petrolifera. Ciò ha innescato un raddoppio dei prezzi del gas in Europa e spinto il greggio verso massimi storici.
I danni economici riflessi sui Paesi arabi dell'area sono stimati in circa 120 miliardi di dollari, causati da attacchi di ritorsione a raffinerie e petroliere nel Golfo Persico.