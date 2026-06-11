Tartarughe marine: boom di nidi in Italia

Il mese di giugno segna il culmine della stagione riproduttiva della tartaruga marina Caretta caretta lungo le coste italiane. Quello che un tempo era considerato un evento raro o limitato a pochissime spiagge isolate del profondo Sud, si è trasformato in un fenomeno strutturale e geograficamente diffuso. Secondo le elaborazioni e i dati più recenti diffusi da Legambiente e dalla piattaforma scientifica Tartapedia, l'Italia sta vivendo una vera e propria esplosione di nidificazioni. Dopo aver superato la quota record di 601 nidi nel 2024, la stagione successiva ha registrato lo straordinario picco storico di oltre 700 nidi censiti sul litorale nazionale, confermando un trend di crescita esponenziale superiore al 60% rispetto al biennio precedente.