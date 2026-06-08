Agrumi: in Sicilia la coltivazione diventa intelligente

“Abbiamo poi i droni, che sono equipaggiati con delle fotocamere speciali e ci consentono di fare una mappatura dell'intero agrumeto, raccogliendo delle informazioni su delle bande particolari della luce visibile e attraverso l'analisi di queste immagini ci consentono di capire se ci sono delle piante che sono sotto stress o se ci sono delle piante che hanno particolari problemi”.