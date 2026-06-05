Per il clima e il nostro futuro ispiriamoci alla natura

Quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku in Azerbaigian. Il tema ufficiale è: "Inspired by Nature. For Climate. For Our Future" (Ispirati dalla Natura. Per il Clima. Per il nostro Futuro). Il focus della campagna è incentrato sul cambiamento climatico e sulle soluzioni basate sulla natura (Nature-based Solutions). L'obiettivo è sensibilizzare il pubblico sulla necessità di accelerare le azioni concrete per affrontare la crisi ambientale, collegando la protezione degli ecosistemi alla resilienza climatica. L’edizione 2026 pone particolare attenzione alla necessità di ripensare i modelli economici e sociali che contribuiscono alla crisi ambientale, promuovendo approcci più sostenibili e una relazione più equilibrata tra attività umane e ambiente naturale. Nel corso degli anni, la Giornata Mondiale dell’Ambiente è diventata una piattaforma globale per promuovere politiche ambientali più efficaci e incoraggiare la partecipazione collettiva nella lotta contro il degrado ambientale. Tra le iniziative internazionali legate alla ricorrenza figurano campagne di riforestazione, attività di pulizia degli spazi pubblici, programmi educativi e campagne di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità.