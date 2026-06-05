Per il clima e il nostro futuro ispiriamoci alla natura
La Giornata rappresenta una delle principali iniziative globali dedicate alla sensibilizzazione sulle questioni ambientali e alla promozione di azioni concrete per la tutela del pianetadi Redazione E-Planet
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Il 5 giugno 2026 la comunità internazionale celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente, ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1972 in occasione della Conferenza di Stoccolma sull’Ambiente Umano. La Giornata rappresenta una delle principali iniziative globali dedicate alla sensibilizzazione sulle questioni ambientali e alla promozione di azioni concrete per la tutela del pianeta. La Giornata Mondiale dell’Ambiente richiama l’attenzione sul legame sempre più evidente tra protezione dell’ambiente e diritti umani. Gli effetti del cambiamento climatico, dell’inquinamento e della perdita di biodiversità incidono infatti direttamente sul godimento di diritti fondamentali, tra cui il diritto alla salute, all’acqua, all’alimentazione e a un livello di vita adeguato.
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Quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku in Azerbaigian. Il tema ufficiale è: "Inspired by Nature. For Climate. For Our Future" (Ispirati dalla Natura. Per il Clima. Per il nostro Futuro). Il focus della campagna è incentrato sul cambiamento climatico e sulle soluzioni basate sulla natura (Nature-based Solutions). L'obiettivo è sensibilizzare il pubblico sulla necessità di accelerare le azioni concrete per affrontare la crisi ambientale, collegando la protezione degli ecosistemi alla resilienza climatica. L’edizione 2026 pone particolare attenzione alla necessità di ripensare i modelli economici e sociali che contribuiscono alla crisi ambientale, promuovendo approcci più sostenibili e una relazione più equilibrata tra attività umane e ambiente naturale. Nel corso degli anni, la Giornata Mondiale dell’Ambiente è diventata una piattaforma globale per promuovere politiche ambientali più efficaci e incoraggiare la partecipazione collettiva nella lotta contro il degrado ambientale. Tra le iniziative internazionali legate alla ricorrenza figurano campagne di riforestazione, attività di pulizia degli spazi pubblici, programmi educativi e campagne di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità.
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Le Nazioni Unite sottolineano inoltre come la protezione dell’ambiente non rappresenti soltanto una questione ecologica, ma una condizione fondamentale per lo sviluppo sostenibile, la giustizia sociale e la tutela delle generazioni future. In un contesto segnato dall’aumento degli eventi climatici estremi, dall’inquinamento e dalla crescente pressione sulle risorse naturali, la Giornata Mondiale dell’Ambiente costituisce un’occasione per ribadire l’urgenza di un’azione internazionale coordinata. La ricorrenza invita governi, istituzioni e società civile a rafforzare il proprio impegno nell’affrontare la crisi ambientale e nel promuovere modelli di sviluppo più equi, sostenibili e rispettosi dei diritti umani.