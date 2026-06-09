L’uomo sta distruggendo l’oceano

Questo riscaldamento ha provocato un'espansione termica delle acque che, insieme allo scioglimento dei ghiacciai, ha fatto raddoppiare la velocità di innalzamento del livello del mare. Se prima del 2015 il tasso medio globale era inferiore ai 2,0 millimetri all'anno, nel 2023 la crescita ha raggiunto il valore record di 4,3 millimetri all'anno, minacciando direttamente le comunità costiere.