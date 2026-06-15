Hub della Conoscenza: un laboratorio per il futuro

“A inizio anno ho potuto partecipare a un corso di dibattito che mi ha permesso di imparare a parlare davanti alle persone senza aver paura di esprimere la mia opinione e di rimanere fedele a quelli che sono i miei pensieri e le mie idee fino in fondo. Ho partecipato anche alla redazione dell’Hub della Conoscenza, che mi ha permesso invece di avvicinarmi al mondo del giornalismo e di parlare di ciò che penso, dei temi che mi appassionano e di quel di ciò che mi tocca da vicino senza aspettare di parlare al microfono degli adulti”.