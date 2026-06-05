Ripopolare le aree interne: tra sfida e opportunità

È quello che è successo con il progetto “Vieni a vivere e lavorare in montagna”. Promosso in Carnia (Friuli Venezia Giulia) dalla cooperativa Cramars, grazie a un finanziamento della Fondazione Friuli, aveva intercettato la volontà di oltre 600 famiglie di trasferirsi sul territorio. Tra queste, però, solo una trentina hanno effettivamente spostato la propria residenza. “Tante famiglie hanno rinunciato per mancanza di case, in particolare di immobili in affitto”, spiega Vanni Treu, ricercatore sociale e socio Fondatore della Cooperativa Cramars di Tolmezzo, che da diversi anni si occupa di formazione professionale, sviluppo locale e innovazione sociale. “Nelle aree montane la questione della casa non può più essere letta solo come questione immobiliare – continua l’esperto – Va letta come questione di abitabilità, cioè come condizione necessaria perché un territorio possa trattenere giovani, attrarre nuovi abitanti, ricostruire famiglie, servizi, economie locali e comunità”.