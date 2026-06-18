I giamaicani rivogliono le loro spiagge



Il fulcro della disputa legale e sociale è il Beach Control Act del 1956, una legge di era coloniale. Questa norma stabilisce che i cittadini non hanno un diritto automatico di balneazione senza una licenza statale.

Le restrizioni danneggiano pesantemente i pescatori locali, le piccole attività di rafting e l'identità culturale stessa dei giamaicani.