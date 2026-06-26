Lo scarabeo giapponese minaccia l’agricoltura
È una specie aliena invasiva molto dannosa, attiva in estatedi Redazione E-Planet
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Il cambiamento climatico e la globalizzazione sempre più marcata, ha portato tra le altre conseguenze l’arrivo alle nostre latitudini di specie che prima nessuno conosceva. A Milano e in Lombardia è di nuovo emergenza per la presenza della Popillia Japonica. Nota anche come coleottero o scarabeo giapponese è una specie aliena invasiva estremamente dannosa originaria del Giappone. Inserita dall'Unione Europea tra gli organismi nocivi prioritari, questa specie rappresenta una seria minaccia per l'agricoltura, i giardini e la biodiversità a causa della sua incredibile voracità.
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A Milano ha ormai colonizzato parchi, giardini e balconi privati. Questo insetto colpisce duramente le piante coltivate nei vasi all'aperto. La sua presenza si manifesta in modo devastante durante i mesi estivi. Gli adulti, di colore verde metallico, si muovono sempre in folti sciami. Attaccano le foglie dei vasi, scheletrizzandole fino a lasciare solo le nervature. Prediligono le piante ornamentali, i piccoli alberi da frutto e i cespugli di rose. Le femmine depongono poi le uova direttamente nel terriccio umido dei contenitori. Le larve che nascono sottoterra iniziano a divorare l'apparato radicale.
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La pianta in vaso subisce così un doppio attacco mortale, sia aereo sia sotterraneo. Per proteggere i vasi a Milano, il Servizio Fitosanitario Regionale consiglia misure preventive. È fondamentale utilizzare solo terriccio commerciale certificato e isolare i vasi dal suolo. Bisogna coprire la superficie della terra con materiali pacciamanti entro la fine di ottobre. Questo strato impedisce fisicamente alle femmine di depositare le uova nel vaso. Infine, la rimozione manuale al mattino presto resta il metodo casalingo più efficace.