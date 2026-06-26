Lo scarabeo giapponese minaccia l’agricoltura

Il cambiamento climatico e la globalizzazione sempre più marcata, ha portato tra le altre conseguenze l’arrivo alle nostre latitudini di specie che prima nessuno conosceva. A Milano e in Lombardia è di nuovo emergenza per la presenza della Popillia Japonica. Nota anche come coleottero o scarabeo giapponese è una specie aliena invasiva estremamente dannosa originaria del Giappone. Inserita dall'Unione Europea tra gli organismi nocivi prioritari, questa specie rappresenta una seria minaccia per l'agricoltura, i giardini e la biodiversità a causa della sua incredibile voracità.