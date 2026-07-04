Dai cinema ai barbieri, col caldo aumentano i "rifugi climatici" e le soluzioni alternative

"Allons enfants de la Patrie. La journée la plus chaude est arrivé". Parigi è una delle metropoli europee più attive nel gestire quella che a quelle latitudini chiamano "la canicule". La Ville lumiere negli ultimi anni ha fatto il possibile per aumentare le "oasi verdi" in cui ripararsi dalle alte temperature, piantando oltre 150.000 alberi e creando 63.000 ettari di spazi verdi solo sotto la precedente sindaca, Anne Hidalgo. Contro il logorio del caldo estremo poi il comune ha varato questa estate un ampio pacchetto di misure che comprende sale climatizzate in municipio, permessi di balneazione nel Canal Saint-Martin, e apertura notturne di parchi e giardini come il Villemin, in questi giorni accessibile fino a mezzanotte. Tra le iniziative più interessanti e particolari ci sono però anche idee come Ciné-clim, una rassegna di proiezioni pomeridiane gratuite in sale climatizzate nel decimo arrondissement, tutte previste nella fascia oraria in cui si raggiunge notoriamente il picco dell’ondata di calore, tra le 13 e le 16.