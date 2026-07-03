Francia, 200mila ventilatori venduti a prezzo scontato: supermercati assaltati, risse tra la folla

Resse e tafferugli in alcuni supermercati in Francia per la vendita di 200mila ventilatori e condizionatori a prezzi scontati, particolarmente agognati in questi giorni di grande caldo. Una delle situazioni più delicate si è verificata a Saint-Germain-en-Laye, a est della capitale Parigi, dove una sessantina di persone si è messa in fila sin dalla notte per cercare di accaparrarsi uno dei prodotti. Quando il supermercato ha aperto i battenti alle 8:30, l'onda umana si è precipitata all'interno, tra grida, strattonate, spintoni e risse. In alcuni punti vendita è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine.