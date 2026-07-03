Francia, 200mila ventilatori venduti a prezzo scontato: supermercati assaltati, risse tra la folla

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Resse e tafferugli in alcuni supermercati in Francia per la vendita di 200mila ventilatori e condizionatori a prezzi scontati, particolarmente agognati in questi giorni di grande caldo. Una delle situazioni più delicate si è verificata a Saint-Germain-en-Laye, a est della capitale Parigi, dove una sessantina di persone si è messa in fila sin dalla notte per cercare di accaparrarsi uno dei prodotti. Quando il supermercato ha aperto i battenti alle 8:30, l'onda umana si è precipitata all'interno, tra grida, strattonate, spintoni e risse. In alcuni punti vendita è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine.
Prodotti scontati fino a 15 euro
I supermercati dove sono scoppiate risse e tafferugli appartengono alla stessa catena. "Sapevano che annunciando la vendita di 200mila ventilatori a prezzi stracciati sarebbe scoppiato il caos, ma non hanno pensato a niente per organizzare l'afflusso", ha detto un cliente all'uscita di un punto vendita. Alcuni prodotti, a partire dal prezzo iniziale di 199 euro, sono stati venduti a 179 euro. Altri, come i ventilatori classici, costavano solo 15 euro.
Reparto ventilatori svuotato
Prima che il supermercato di Saint-Germain-en-Laye aprisse i battenti, si erano già registrate intemperanze e risse tra la fila di clienti, esasperati anche dai parcheggi pieni e dall'impossibilità di lasciare l'auto. In qualche minuto, il reparto ventilatori è stato svuotato di ogni merce esposta.