Caldo estremo: i cibi da consumare contro sete e disidratazione

IL TRUCCO DEI POPOLI DEL DESERTO – Come fanno a dissetarsi e rinfrescarsi le popolazioni che vivono nelle fasce più calde e aride del Pianeta e che quindi sono abituate a sopportare temperature molto elevate? I popoli del deserto, come i Tuareg e i Beduini, bevono tè caldo alla menta. È contro-intuitivo, ma una bevanda calda rinfresca più di una fredda grazie al principio della termoregolazione per evaporazione. I recettori termici della bocca e dello stomaco segnalano al cervello: "sta entrando calore"; il cervello reagisce attivando la sudorazione in modo proporzionalmente superiore al calore effettivamente introdotto. Quando il sudore evapora dalla pelle, sottrae calore al corpo, abbassando la temperatura interna e generando una profonda sensazione di freschezza. Attenzione, però: il sistema funziona solo quando il calore è secco, perché il sudore riesce a evaporare in brevissimo tempo. La menta, di cui sono ricche le varietà di tè utilizzate da questi popoli o che viene aggiunta alla bevanda, contiene mentolo, una molecola che stimola chimicamente i termorecettori del freddo, amplificando la sensazione cerebrale di refrigerio.