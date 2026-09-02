B-CAD 2026, a Roma il futuro dell'edilizia tra tecnologia, sostenibilità e design

Il primo porrà particolare attenzione a temi come il design biofilico, l'illuminazione, l'interior design, il Made in Italy e le soluzioni per gli spazi interni ed esterni. Costruzioni e materiali, invece, sarà incentrato sulle tecnologie innovative e biocompatibili, sull'isolamento, sull'impermeabilizzazione e sulla sostenibilità. Il terzo sarà dedicato a sistemi e climatizzazione, concentrandosi su efficienza energetica, impianti intelligenti, domotica e comfort. Infine, il comparto dedicato a software, BIM e digitalizzazione si concentrerà sulla trasformazione dei processi progettuali attraverso intelligenza artificiale, realtà aumentata e gestione dei dati.