Esodo di agosto, Davide Tabarelli: "Benzina a 3 euro? Non lo escludo"

Intanto il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili con altri incontri previsti nei prossimi giorni. Da quando è scoppiato il conflitto in Iran il governo ha calmierato i prezzi con un taglio secco delle accise. Prima di 20 centesimi al litro, poi di 10, infine di 5. Misure costate miliardi di euro alle casse dello Stato, e non più sostenibili, dato l'enorme debito pubblico italiano. "Per i prossimi 6/7 mesi avremo problemi di instabilità di prezzo e continue oscillazioni. Potremmo salire a 3 euro per la benzina, non lo escludo, come non escludo di tornare ai livelli di un anno fa a 1,6 euro al litro. L'unica cosa sicura al momento è l'incertezza" ha detto Davide Tabarelli, Presidente Nomisma Energia.