Stangata carburanti nel weekend di esodo estivo: ecco quanto costa un pieno di gasolio e di benzina

Per i tantissimi italiani in partenza con l'auto per le vacanze non è certo una buona notizia. Parliamo dell'aumento dei prezzi dei carburanti. Come affermato dal Codacons che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, in tre settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con una impennata che sfiora il +15%, e di 26 centesimi in autostrada. Stesso discorso, ma con numeri più contenuti, per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi.