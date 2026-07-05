Benzina e gasolio in rialzo dopo la fine del taglio delle accise

Perché aumenta il prezzo dei carburanti? - L'anomalia è che mentre il prezzo del greggio sta scendendo vorticosamente, adesso siamo a 70 dollari al barile, contro i 120 di appena 3 mesi fa, i prezzi alla pompa hanno una dinamica diversa e si abbassano o si alzano indipendentemente da questo. I gestori degli impianti, dal canto loro non ci stanno a farsi ricadere addosso il prezzo della speculazione e con le loro rappresentanze sindacali puntano il dito contro il commercio illegale degli idrocarburi, che sottrarrebbe ogni anno 12 miliardi di euro di imposte alle casse dello Stato, pari ad oltre 10 centesimi al litro, che potrebbero rimanere in tasca ad automobilisti e dei trasportatori.