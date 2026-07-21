Caro carburante, in Lombardia diesel alle stelle: sopra 2,1 euro al litro in modalità self-service

Secondo Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, le continue oscillazioni dell'"oro nero" portano ricadute immediate sull'intera filiera con il prezzo del diesel lievitato di circa il 15% in appena un mese. "Se per esempio un furgone porta frutta e ortaggi il prezzo pagato in più alla pompa verrà ribaltato sul venditore che alla fine lo ribalterà sul consumatore finale", spiega in collegamento con la trasmissione di Canale 5. Per l'esperto, dal 28 febbraio scorso le ripetute le tensioni nel Golfo Persico che bloccano le consegne delle navi petrolifere stanno portando ad una "esasperazione" sul carrello della spesa. "Negli ultimi cinque mesi un consumatore in media ha avuto un rincaro del 30-40% su quasi tutti i prodotti energetici e del 10-15% sui quelli per l'alimentazione", spiega.