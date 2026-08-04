Gasolio, il prezzo self risale a 2,1 euro al litro

Nella giornata in cui il Consiglio dei ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,100 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale mentre lunedì era a 2,097 euro. Il prezzo medio sale al livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina, invece, il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale. È quanto emerge dagli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Prezzi ancora più alti sulla rete autostradale dove il prezzo medio è di 2,084 per la verde self e di 2,173 per il diesel.