Sistemi di riconoscimento facciale: cosa sono e come funzionano

Si tratta di una tecnologia biometrica che identifica o verifica l'identità di una persona, analizzando i tratti del suo viso che vengono confrontati con un'immagine acquisita con un archivio di volti già registrati. Questa operazione è resa possibile da immagini o video catturate da telecamere di sorveglianza ed è simile a quella che si utilizza per sbloccare lo smartphone o per controllare gli accessi ad alcuni sistemi di pagamento. Con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, i punti chiave del volto vengono isolati e trasformati in una "impronta biometrica", confrontata con le immagini in un database per verificare se esiste una corrispondenza. Ed è in questo momento che l'intelligenza artificiale entra nel vivo della sua azione: tecniche di machine learning e deep learning vengono usate per gestire variabili come angolo del viso, illuminazione, mascherine, occhiali, qualità del frame.