Sul provvedimento è intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso un giudizio che sebbene sia favorevole, porta con sé qualche osservazione. Formalmente il decreto è in linea con il regolamento europeo, ma chiede ulteriori tutele per quanto riguarda la supervisione umana dei sistemi di intelligenza artificiale, la qualità delle banche dati biometriche e il coinvolgimento del Garante nelle attività di sperimentazione che comportano il trattamento di dati personali. Il punto più delicato riguarda però proprio la raccolta dei dati biometrici nei luoghi pubblici. Secondo il Garante, il trattamento automatizzato e generalizzato delle informazioni relative alle persone che partecipano a eventi o accedono ad aree aperte al pubblico non sarebbe coerente con l'impostazione dell'Ai Act. In particolare la differenza sostanziale è che il regolamento europeo consente il riconoscimento solamente dopo l'eventuale commissione di un reato, dunque non per raccolte preventive e massive.